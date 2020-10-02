Leyla davası için Ağrı’ya gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) heyeti Ağrı Adliyesi önünde, çıkan karar sonrası açıklamalarda bulundu.

İstinat sürecinde tekrar şikayette bulunacaklarını belirten UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan “Bugün Leyla Aydemir davası için buradaydık. Sadece 'süt' ve 'anne' diyen bir çocuk canice katledildi. Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir, Musa Aydemir, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam da iş birliği içindeydiler. Biz bugün adaletin tecelli ettiğini göremedik. Çocuğu katleden vicdansızlar bugün beraat ettiler. İstinat sürecinde tekrar şikayet edeceğiz. Katile yardımcı olanların da cezalandırılmasını istiyoruz. ‘Çocuklar vatandır’ diye çıktığımız bu yolda Leyla'yı katledenler için gerekeni yapacağız. Şu anda Leyla için adalet yerini bulmadı. Adaletin yerini bulması için mücadele edeceğiz” dedi.

Tarihin en önemli davalarından birinin adaletsiz sonuçlandığını söyleyen UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise, “Tarihin en önemli davalarından biri adaletsiz olarak sonuçlandı. Önümüzde istinat süreci var orada tekrardan şikayette bulunacağız. Bugün verilen ceza bizi ve kamuoyunu hiç tatmin etmedi. Bu cinayeti bir kişinin işlemesi mümkün değil. İstinat sürecinde sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacaklarını kaydeden anne ve babanın Avukatı Erdoğan Tunç ise, “Türk yargı tarihinin en önemli davası olan Leyla Aydemir davasında ne yazık ki hayal kırıklığına uğradık. Defalarca eksik soruşturma yürütüldüğünü söyledik. Mahkeme heyeti tamamen ciddiyetsiz şekilde davrandı ve olayı kapatırcasına sadece bir kişiye ceza verdi ve diğerleri beraat etti. Bunlar beraat ettiyse bu cinayeti kim işledi. Madem bunlar suçsuz o zaman kim bu Leyla’nın katili. İki buçuk yıldır süren bu yargılama saman altından hangi suyu yürütüyor. Süreci kınıyorum yargılamanın ileriki aşaması olan istinatta tekrardan şikayette bulunacağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz” açıklamalarında bulundu.

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