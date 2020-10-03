Ağrı’da bilişim öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi düzenlendi

Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ekonferans aracıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi sona erdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, ekonferans aracılığıyla il genelinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik 3 gün devam eden “Python Programlama Dili” eğitimi tamamlandı. Eğitim sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü Sadullah Sarı tarafından öğretmenlere Python programlamaya giriş, değişkenlerin yapı, işlev tanımlama, koşullu ifadeler, döngü yapısı gibi konular anlatıldı. Öğretmenlere örnek uygulama yaptıran Sarı, ayrıca öğretmenlere Kodla Ağrı projesi kapsamında lise ve ortaokul düzeyindeki yetenekli öğrencilere de bu eğitimin verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.