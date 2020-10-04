Kırtasiyeciler korona virüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırtasiyeciler korona virüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor

İHA

Kırtasiyeciler korona virüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor

Ağrı'da yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle okulların uzaktan eğitime dönmesi kırtasiyecilere zor zamanlar yaşatıyor.
Artan korona virüs salgını nedeniyle dünyada birçok sektörde işler sekteye uğrarken, bazı iş yerleri kepenklerini indirme noktasına geldi. Korona virüsten en çok etkilenen sektörlerin başında da kırtasiyeciler geliyor. Ağrı'da kırtasiye ürünleri satan esnaf, işlerinde büyük düşüş yaşandığını dile getirdi. Korona virüs pandemisinin bütün dünyada en çok etkilediği sektörün kırtasiyeciler olduğunu söyleyen kırtasiyeci Serhat Polat, 'sezon' olarak nitelendirdikleri dönemde dahi hiç iş yapamadıklarını ifade etti. Polat, birçok kırtasiye firmasının batmak üzere olduğunu vurgulayarak, "Korona virüs dünya genelinde herkesi etkilediği gibi bizi de çok ciddi etkiledi. Hatta en çok bizi etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü eğitim sektöründeki durgunluk tamamıyla biz kırtasiyecileri yok edecek kadar kötü duruma soktu. Şu an herhangi bir şekilde iş yapamıyoruz. Herhangi bir şekilde bir sürümümüz yok. Biz normalde şu an 'sezon' diye tabir ettiğimiz bu dönemde iş yapabilirken, turizm sektörü gibi düşünebiliriz aslında. Turizm sektörü de belirli bir dönemde iş yapıyor. Biz de belli bir dönemde iş yapabiliyorduk. Şu an o dönem bu an ama şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde iş yok. Biz şu anda ciddi manada mağduruz, birçok firma batmak üzere, biz de bunların içerisindeyiz. Bundan mütevellitte devletimizden bir yardım bekliyoruz, bir çözüm bekliyoruz" dedi.
Önceki yıllarda okulların açılmasıyla birlikte raflarındaki ürünleri her gün en az 2 ya da 3 kere değiştirdiklerini ancak korona virüs nedeniyle bu sene aynı satışları yapamadıklarını söyleyen kırtasiyeci Salih Yaşar ise, "Eğitim sektörüyle birebir alakalı olduğumuz için, eğitim sektöründe de şu an tatil olmasından dolayı tamamen en büyük etkilenen firma bizleriz, kitapçılar ve kırtasiyecileriz. Bu sektörde kitap ve kırtasiye olduğu için gördüğünüz gibi kimse yok. Kırtasiye olarak sezonda aldığımız ve geçen sene elimizde kalan ürünlerin hiçbirini neredeyse hiç açmadık. Raflarımızda geçen seneki ürünler ne kalmışsa aynı şekilde duruyor. Biz geçen seneler günlük 2 sefer, 3 sefer neredeyse raflarımızı tazelerken şu an sezonun açılması, bir ay olmasına rağmen bir sefer bile raflarımızı değiştirmedik. Bu şekilde etkilendik yani. Fiyatlarımız geçen seneki fiyatlardan daha uygundur. Fiyatlarımıza zam gelmedi. Neticede korona virüs herkesi etkiledi. Milletin, herkesin ekonomik bütçesini düşünmek zorundalar firmalar. O yüzden fiyatlar konusunda değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina ihlaline 22 bin 50 lira para cezası
Patnos'ta 'kan davası' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Patnos'ta 'kan davası' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Patnos'ta 'kan davası' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Patnos'ta 'kan davası' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki kan davası ölümle sonuçlandı
YEREL HABERLER İki aile arasındaki kan davası ölümle sonuçlandı
Ağrı’da bilişim öğretmenlerine yönelik “Python Programlama Dili” eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da bilişim öğretmenlerine yönelik “Python ...
“Doğa Saçlı Kadın” Ağrı Dağı’nın zirvesinde Küresel ısınmaya dikkat çekmek için dağın zirvesine tırmandı
YEREL HABERLER “Doğa Saçlı Kadın” Ağrı Dağı’nın zirvesinde Küresel ...
Ağrı’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi
Leyla Aydemir davası sonrasında UCİM’den açıklama
YEREL HABERLER Leyla Aydemir davası sonrasında UCİM’den açıklama
'Leyla' davasında karar günü (4)
YEREL HABERLER 'Leyla' davasında karar günü (4)
Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı
YEREL HABERLER Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere ...
Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa beraat
YEREL HABERLER Minik Leyla’nın davasında amcaya ağırlaştırılmış ...
Leyla davasında karar: Sanık Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis (3)
YEREL HABERLER Leyla davasında karar: Sanık Yusuf Aydemir'e ...
Leyla davasında karar günü (3) / FOTO
YEREL HABERLER Leyla davasında karar günü (3) / FOTO
Leyla davasında karar günü (3) / FOTO
YEREL HABERLER Leyla davasında karar günü (3) / FOTO
Leyla davasında karar çıktı Amca Yusuf Aydemir’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Leyla davasında karar çıktı Amca Yusuf Aydemir’e ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Yazar Yetiş’ten Ağrı 1970 Spor’a ziyaret
YEREL HABERLER Yazar Yetiş’ten Ağrı 1970 Spor’a ziyaret
Leyla cinayetinde sanıklar son savunmalarını yaptı Aile avukatı Erdoğan Tunç: “Mahkeme kendi vicdanına göre karar versin” Ağrı’da minik Leyla davasında sanıklardan şok ifade Mehmet Ali Aydemir: “Leyla’yı tanımıyorum” Amca oğlundan şaşırtan savunma: “Benim de çocuğum var ben hayatım boyunca Nihat Aydemir’in evine gitmedim, Leyla’yı da tanımıyorum” Ayşe Artam: “Ben de anneyim 3 çocuğum var ilk defa çocuğu televizyonda gördüm. O çocuğa nasıl bir şey yaparım”
YEREL HABERLER Leyla cinayetinde sanıklar son savunmalarını ...
Kararın çıkması beklenen minik Leyla’nın davasına anne ve babası katılmayacak
YEREL HABERLER Kararın çıkması beklenen minik Leyla’nın davasına ...
Leyla'nın davasında karar günü
YEREL HABERLER Leyla'nın davasında karar günü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X