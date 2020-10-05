Ağrı’da 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 100. Yıl Mahallesi'nde 2 şahısla birlikte 5 adet farklı marka ve modellerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yakalanan şahıslar müdürlüğümüzce yapılan yasal işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs serbest bırakılmıştır” denildi.

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