Başkan Sayan çocukların sesi oldu

Ağrı merkeze bağlı Çobanbey köyünde internet ve telefon şebekesi olmadığı için uzaktan eğitim sürecinde derslerini takip edemeyen öğrenciler, dağ ve tepelere çıkıp Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler. Videoyu sosyal medya hesabından 'Acil' kodu ile paylaşan Başkan Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile GSM operatörlerini etiketledi.

Çocuklar tarafından çekilen videoda, "Çobanbey köyünün çocuklarıyız. Köyümüzde şebeke olmadığı için derslerimizi takip edemiyoruz ve derslerimizi takip etmek için köyden ayrılıp, yüksek alanlara çıkıyoruz. Bizde diğer öğrenci arkadaşlarımız gibi onlarla aynı şartlarda eğitim görmek istiyoruz ve bunun için de bir an önce köye şebeke gelmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Videonun sonunda ise 'Biz okumak istiyoruz' diyen öğrenciler yetkililerden destek istediler. Çekilen video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan yardım isteyen öğrencilerin çağrısı Savcı Sayan tarafından karşılık buldu. Videoyu sosyal medya hesabından 'Acil' kodu ile paylaşan Başkan Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile GSM operatörlerini etiketledi.

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