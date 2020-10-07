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Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada 7 kişi yakalandı

İHA

Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada 7 kişi yakalandı

Ağrı'da terör örgütünün yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 7 kişi yakalanarak göz altına alındı.
Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma neticesinde İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde Ağrı'da, önceki yıllarda birçok suça karıştığı tespit edilen kişilere yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon sonucu, İHD Ağrı Şube Başkanı Atilla Ö'nün yanı sıra M.E.Y, K.B. ve eski zabıta memuru M.P. yakalandı. K.B'nin evinde, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 31 fişek ele geçirildi. Soruşturma neticesinde, doktorluk görevinden ihraç edilen H.B'nin ise arandığı belirtildi. 67 Ekim olaylarına ilişkin 3 zanlıya gözaltı Patnos ilçesindeki bir başka çalışmada ise 6 yıl önce ilçede, Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 67 Ekim olayları kapsamında göstericilerin taşlı, molotoflu saldırılar yaptığı olaylara karışan ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma yürütülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ve Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bu operasyonda, söz konusu olaylarda kamu kurum ve kuruluşlarının zarar gördüğü sokak eylemlerine katıldıkları belirlenen N.Ö, S.B. ve S.K. gözaltına alındı. S.K. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Her 2 operasyonun ardından yakalanan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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