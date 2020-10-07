AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı

İHA

AİÇÜ bilimsel yayın sıralamasında 55. sırada yer aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, University Ranking by Academic Performans Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 20202021 Yılı Türkiye Sıralamaları arasında 6 basamak yükselerek 95 üniversite arasında 55. sıraya çıktı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin, 20202021 Yılı Türkiye Sıralamaları arasında yer alan 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 6 basamak yükselerek 95 üniversite arasında 55. sıraya çıktığı için mutluluk duyduklarını söyleyen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, dört yıl gibi kısa bir zamanda akademik başarı puanı son sıralarda olan Üniversiteyi 55. sıraya çıkardıklarını belirtti.
‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile çıktığı yolda bilimi sevgi ile bütünleştiren AİÇÜ’de akademik çalışmalardaki artış başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Rektör Abdulhalik Karabulut üniversitenin, beş başlıkta yapılan değerlendirme sonucunda ulaşılan 304.72 puanla Tüm Üniversiteler Genel Sıralamasında 166 üniversite arasında 119’uncu sırada yer aldığını, Devlet Üniversiteleri Sıralamasında ise 110 üniversite arasında 94’üncü olduğuna dikkat çekti.
URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/ öğrenci puanı kategorileri verilerine göre yapılan 20202021 Yılı Türkiye Sıralamaları arasındaki 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 20162017 döneminde 92.72 puanla 54 üniversite arasında son sırada yer alan AİÇÜ, dört yıl gibi kısa bir zaman içerisinde bilimsel yayın puanını artırarak 20202021 döneminde 304.72 puanla 95 üniversite arasında 55. sıraya yükseldi.
Öte yandan üniversite, bilimsel çalışmalarda önemli bir parametre olan Makale Puanı kategorisinde 86,81 puanla 166 üniversite arasında 96’ncı, 97.42 Atıf Puanı kategorisinde 166 üniversite arasında 94’üncü sırada yer aldı.
“Bilimin sevgi ile bütünleştiği üniversite” ilkesinden hareketle örnek fiziki yapılaşma, kültürel ve sosyal imkanlar ile öğrenciler tarafından tercih edilen eğitim kurumları içerisinde ilk sıralarda yer alan üniversitenin akademik yayın oranları ile de ön plana çıktığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversite olarak bilim insanlarına her konuda verdiğimiz desteğin yanı sıra IC Vakfı’nın da katkıları ile üniversitemizin bilim dünyasındaki yükselişi artarak devam etmektedir. Bilim çıtasını her geçen gün daha da yukarıya taşıyan tüm akademisyenlerimize, üniversitemiz ailesine yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sayan, uzaktan eğitime katılabilmek için dağlara tırmanan öğrencilerin yardım taleplerine karşılık verdi
YEREL HABERLER Başkan Sayan, uzaktan eğitime katılabilmek için ...
Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ağrı'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada 7 ...
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi ...
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye 6 ...
Korona virüsü yenen filografi ustası: “'Boğuluyordum, yarına çıkamam' diyordum"
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen filografi ustası: “'Boğuluyordum, ...
Başkan Sayan çocukların sesi oldu
YEREL HABERLER Başkan Sayan çocukların sesi oldu
Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye ...
Ağrı’da 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
Ağrı’da şehit olan Uzman Çavuş memleketi Hatay’a uğurlandı
YEREL HABERLER Ağrı’da şehit olan Uzman Çavuş memleketi Hatay’a ...
Şehit Uzman Çavuş Yırtıcı'nın cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Yırtıcı'nın cenazesi memleketine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X