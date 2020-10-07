Vali Varol ve Başkan Sayan, cami ve taziye evi temel atma törenine katıldı

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, cami ve taziye evi temel atma törenine katıldı.

Ağrı’nın merkeze bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde cami ve taziye evi temel atma töreni gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen temel atma törenine Vali Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşlarda katıldı. Müftü Yardımcısı Murat Sarı’nın duası ile başlayıp kurban kesimi ile devam eden törende açıklamada bulunan Vali Varol, hayırlı bir iş için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Camii ve Taziye Evi’nin temelini attı.

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