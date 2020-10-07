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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi

İHA

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, başarılı öğrencilere ödüllerini verdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Özel Doğa Anadolu Lisesinde mezun olan YKS ve AYT sınavlarında dereye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Ağrı Özel Doğa Anadolu Lisesinde düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sebih Özden, okul korucu müdürü Engiz Eskin, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan okul kurucu müdürü Engiz Eskin, okulda yürütülen çalışma ve başarılar hakkında bilgiler verdi. Gençlere başarı yolunda tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Hangi görev ve mevkilerde olduğunuz önemli değil, önce iyi bir insan olmalısınız. Zaten iyi birer insan olmayı başarırsanız, arkasından mesleki başarılar de gelecektir. Bizim yerimize geçecek ve daha iyilerini başaracak nesil sizler olacaksınız. Kazandığınız üniversitelerde sizlere başarılar dilerim” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte öğrencileri tebrik ederek, YKS ve AYT sınavlarında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerini verdi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Okulum Temiz Projesi" kapsamında 20202021 eğitim öğretim yılının hazır hale getirilen okullar arasında yer alan Özel Doğa Anadolu Lisesinin belgesini okul kurucu müdürü Eskin’e vermesiyle ödül töreni sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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