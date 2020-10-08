Ağrı’da öğretmenlere yönelik farklı konularda eğitim programları hazırlandı

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) işbirliğiyle il genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik ekonferans yoluyla farklı konularda eğitim programları düzenleniyor.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) işbirliğiyle, çevrimiçi eğitimlerle öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, mekandan bağımsız, il genelindeki tüm öğretmenleri online eğitimlerle bir araya getirmek, Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan alanında uzman eğitmenlerle buluşturmak amacıyla il genelinde görev yapan öğretmenlere yönelik ekonferans yoluyla farklı konularda eğitim programları yapılacak. Eğitmen Süleyman Tanrıverdi 08 Ekim Perşembe günü “İletişimde Beden Dili, Eğitmen Tahsin Saray 15 Ekim Perşembe günü “Etkili Sınıf Yönetimi”, Eğitmen Ahmet Çiftçi 22 Ekim Perşembe günü “Oyun Bavulum Evinizde”, Eğitmen Bahattin Güneyin 29 Ekim Perşembe günü “Bilinçaltı Süreçlerle Öğrenci Motivasyonu”, Eğitmen Bahattin Güneyin 11 Kasım Çarşamba günü “AtılganlıkGüvensizlik Atölyesi”, Eğitmen Süleyman Tanrıverdi 12 Kasım Perşembe günü “Online Sınav Hazırlama”, Eğitmen Tahsin Saray 19 Kasım Perşembe günü “İmaj Yönetimi”, Eğitmen Nuri Özkan 26 Kasım Perşembe günü “Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma”, Eğitmen Alparslan Kamanlı 03 Aralık Perşembe günü “İz Bırakan Eğitimci Nurettin Topçu” ve Eğit men Gökhan Bayar 16 Aralık Çarşamba günü “Zeka Oyunları ile Evde Kal” konularında aynı saat 16.00’de konferanslar verilecek. Öte yandan öğretmenler online atölye çalışmalarını yapacak. Ayrıca öğretmenlere yönelik ekonferans yoluyla Eğitmen Mahmut Sami Başarıcı “Temel Kodlama”, STEM Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Yıldırım ve Fen Bilgisi Öğretmeni Şeyda Çankırılıoğlu, “STEM Öğretmen Enstitüsü” konulu konferanslar verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle öğretmenlere yönelik ekonferans yoluyla ÖRAVEğitimci Aycan ve Ciğdem Karakaya Akçadağ Kavaklı tarafından “Kod Adı STEM” konulu konferans yapıldı.

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