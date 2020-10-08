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Başkan Sayan Bakan Soylu'ya: "Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı yoksa Cudi Dağı'nda mı?"

İHA

Başkan Sayan Bakan Soylu'ya: "Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı yoksa Cudi Dağı'nda mı?"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı yoksa Cudi Dağı'nda mı?" sorusunu yöneltti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi almak için bugün Şırnak'ı ziyaret etti. Askeri bir üstte çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Soylu'ya Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dikkat çeken bir paylaşımla karşılık verdi. Sayan, sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya seslenerek, "Sayın Bakanım hazır Şırnak’ta iken Hz. Nuh’un Gemisi'nin hangi dağda olduğuna hakemlik eder misiniz? Ağrı mı Cudi mi ?" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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