Ağrı'da terör soruşturmasında 2 tutuklama

Ağrı'da önceki gün terör olaylarına karıştığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde gerçekleştirilen soruşturma neticesinde önceki yıllarda terör suçlarına karıştığı tespit edilen 8 kişi önceki gece gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5'inin daha önce Ağrı merkezde canlı kalkan eylemi, örgüt üyesi cenazesine ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasına dönüşen etkinliklere katıldıkları, diğer 3 kişinin ise Patnos ilçesinde 6 yıl önce Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen 67 Ekim olayları kapsamında taşlı, molotoflu saldırılara katıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınan 8 zanlı Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Atilla Ö.'nün de bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.