Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bin 160 personelin katılımıyla 832 iş yerinde korona virüs denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada emniyet ve jandarma ekiplerinin de 139 ticari taksi ile 184 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 388 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

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