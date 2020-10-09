Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu

Ağrı'da PençeKaplan Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Harun Aslan için Mevlidi Şerif programı düzenlendi.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKaplan Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen Ağrılı şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için Merkez Camii'nde Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Programa Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Varol, "Şehidimizi düzenlenen Mevlidi Şerif programında dualarla yad ettik. Şehidimizin ruhu şad olsun, Rabbim şehadetini kabul ve makbul eylesin" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.