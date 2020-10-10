Ağrı Belediye Başkanı Sayan, işçilerle çöp topladı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, temizlik işçileriyle çöp topladı, süpürgeyle yerleri temizledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, saha incelemeleri sırasında Fırat Mahallesi çevre yolu civarında temizlik yapan belediye işçilerine yardım için kolları sıvadı. İşçilerden eldiven isteyerek işe başlayan Başkan Sayan, onlarla birlikte çöp topladı. Başkan Sayan, çöp konusunda vatandaşların daha fazla duyarlı olup işçi kardeşlerimize yardımcı olmalarını söyledi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, salgın sürecinde önemli hususlardan biri olan hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği bugünlerde çöp toplayarak çevreye farkındalık mesajı verdi. Başkan Sayan, kaldırımda oturup işçilerle bir süre sohbet etti. Bir süre işçilere yardım eden Sayan, Kürtçe müzik dinletisinin ardından bölgeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

2020-10-10 19:08:13



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