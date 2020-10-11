Ağrı'da çatışma; 1 asker şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit olurken, diğer asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.