Ağrı'da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri kaldırıldığı Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nde şehit olurken, diğer asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

2020-10-11 02:07:04



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