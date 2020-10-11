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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı şehidi memleketi Çorum’a uğurlandı

İHA

Ağrı şehidi memleketi Çorum’a uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı düzenlenen törenle Çorum’a gönderildi.
Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Ahmedi Hani Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunun ardından şehit Emre Dokumacı’nın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi askeri uçağa konularak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi olan Çorum’un İskilip ilçesine gönderildi. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi.
Törene Ağrı Valisi Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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