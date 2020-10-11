Şehit Astsubay Dokumacı'nın cenazesi memleketine uğurlandı



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA) AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 2 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (32) kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Dokumacı'nın naaşı, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından babaocağı Çorum'un İskilip ilçesine gönderildi.

Doğubayazıt ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda bölücü terör örgütü mesuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan iki asker Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Havalimanındaki törene Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, askeri ve mülki erkan katıldı. Saygı duruşunun ardından şehit Dokumacı'nın özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi uçakla babaocağı Çorum'un İskilip ilçesine gönderildi.

Şehit Dokumacı'nın nişanlı olduğu ve yaklaşık 1 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.

Bu arada çatışmada yaralanan askerin Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-10-11 11:14:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.