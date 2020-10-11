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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eleşkirt’te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek

İHA

Eleşkirt’te atıl durumda bulunan kayak merkezi cazibe merkezi haline getirilecek

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt'te atıl durumda bulunan Güneykaya Kayak Merkezi'ni kış turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Atıl durumda bulunan Güneykaya Kayak Merkezi'nin girişinden başlayıp zirvesinde incelemelerine devam eden Vali Dr. Osman Varol, merkezde bulunan ve saatte bin 200 kişiyi zirveye taşıma kapasitesine sahip olan bin 600 metre uzunluğundaki telesiyej hattı, merkezin altyapısı ve pistleri hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında merkezin tekrar aktif hale getirileceğini belirten Vali Dr. Osman Varol, “İlave konaklama, rekreasyon ve aktivite alanlarının oluşturulması ile kayak merkezinin kış turizmi için cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışmalarımız başlattık.” dedi.

Vali Varol'a, Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci eşlik etti.

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