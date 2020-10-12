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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SERKA 3'üncü kez Ağrı Dağı'nın zirvesinde

İHA

SERKA 3'üncü kez Ağrı Dağı'nın zirvesinde

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) üyeleri, beraberindeki 7 gazeteci ile birlikte Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na 3. kez zirve tırmanışını gerçekleştirdi.
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyetlerini yürüten Serhat Kalkınma Ajansı bugüne kadar 3 kez Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Ankara’da görev yapan Medyatrek üyesi gazetecilerle 2012 ve 2014 yıllarında Ağrı Dağı’na tırmanış programı düzenleyen SERKA, bu yıl yine flamasını Ağrı Dağı’nda dalgalandırdı. 7 dağcı gazeteci 5.137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmak için Ankara’dan yola çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı SERKA’nın desteğiyle yapılan ve SERKA Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mukadder Yardımcıel tarafından organize edilen tırmanış öncesi gazeteciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sincan Belediyesi tarafından gönderilen kışlık bot ve montları, Doğubayazıt’ın Küçük ve Büyük Yılanlı, Karaca ve Karaburun köylerindeki 128 çocuğa hediye etti.
Daha sonra üç gün süren tırmanış programı için gazeteciler önce 3 bin 200 metrelik birinci kamp alanına yürüdü. Geceyi buradan geçiren gazeteciler, ertesi gün 4200 kampına tırmandı. Sabaha karşı zirve tırmanışına başlayan gazeteciler, karlı, rüzgarlı ve sisli havada yaklaşık 5 saat boyunca zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Soğuk havaya dayanamayan dört gazeteci tırmanışı yarıda bırakırken, üç gazeteci zirve yapmayı başardı. Tırmanış grubu zirvede SERKA’nın flamasını açarak fotoğraf çektirdi. Zirve sonrası mola vermeden Doğubayazıt ilçesine yürüyen gazeteciler, ertesi gün Ankara’ya döndü. Gazetecilerin Ağrı Dağı’nı tırmanış programı yaygın medyada ve televizyon kanallarında geniş yer buldu.
SERKA, kendi faaliyet bölgesinde bulunan ve “Türkiye’nin Zirvesi” olarak adlandırılan Ağrı Dağı’na 3'üncü kez başarılı bir tırmanış programı gerçekleştirmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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