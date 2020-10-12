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Başkan Sayan: "Bu millet koca yürekli anaların sayesinde terör belasını yenecektir"

İHA

Başkan Sayan: "Bu millet koca yürekli anaların sayesinde terör belasını yenecektir"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van'ın Muradiye ilçesinde katıldığı AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde teröre, uyuşturucuya ve tefecilere savaş açtığını bir kez daha yineledi.
Geçtiğimiz gün Ağrı'da tefecilere savaş açtığını söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bugün de Van'ın Muradiye ilçesinde katıldığı AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde teröre, uyuşturucuya ve tefecilere savaş açtığını dile getirdi. Terörün, uyuşturucunun ve tefecilerin bölgenin gelişmesinin önünde büyük bir engel olduğunu vurgulayan Başkan Sayan, bu engelleri bölge halkıyla beraber aşacaklarını ve bölgenin gelişmesi için gereken mücadeleyi vereceklerini ifade etti.

"Burası zor bir bölge"
Bölge halkının derdini bildiğini belirten Başkan Sayan, bu dertlerin bitmesi için hem dua edeceklerini hem de mücadele edeceklerini vurguladı. Sayan, bölge halkının dertlerine çare bulmanın bu bölgede siyaset yapan herkesin görevi olduğunu kaydederek, "İnşallah terör olmaz, inşallah uyuşturucu olmaz, inşallah tefeciler olmaz. Bütün bunlar milletimizi yok eden, bizleri üzen, evlatlarımızı alıp götüren, annelerin gözyaşlarına sebep olan bu olayların bir an önce bitmesi için hem dua edeceğiz hem de mücadele edeceğiz. Değerli kardeşlerim burası zor bir gölge biliyorum, farkındayım. Ben de sizin içinizden biriyim. Sizin evladınızım, sizin derdinizi biliyorum. Annelerin derdini biliyorum. Kız kardeşlerimin dertlerini biliyorum. Okullarından tut hayatlarına varıncaya kadar, evlerindeki yaşamlarına varıncaya kadar ne kadar büyük bir zorluk çektiğinizi biliyorum. Onun için sizin zorluklarınızı başka yerlere iletmek, Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek, Ankara'da sizi konuşmak, sizin derdinize çare olmak, burada bu bölgede siyaset yapan herkesin görevidir. Herkes bunu mutlaka ama mutlaka bir yerlere taşımalıdır. Yıllarca bu bölgedeki kadınları hiç görmediler, kadınlar için çağdaşlık naraları atanlar kadınların bir gün olsun sesini duyuramadılar" dedi.

"Teröre harcanan parayla her Kürt'ün evinin önüne fabrika kurulurdu"
Bölgede yıllardır faaliyet yürüten PKK'nın bölge insanına ve bölgeye verdiği zararlara değinen Sayan, terörün bugüne kadar bir fayda getirmediğine dikkat çekti. Sayan, "40 yıldır bu bölgede terör var. Allah aşkına, peygamber aşkına 40 yıldır evlatlarımız ölüyor, bu terör bize bir fayda getirdi mi? Siz söyleyin değerli annelerim. O teröre harcanan parayla her Kürt'ün evinin önüne bir fabrika kurulurdu değerli annelerim, bir fabrika kurulurdu. Bu toprakları birlikte kazandık. Bu Ermenileri buradan def ederken sizin dedeleriniz, benim dedelerim, Kastamonu'daki insanın dedesi hep birlikte savaştı. İzmir'de Yunanlıları denize dökenlerin içerisinde bizim dedelerimiz var. 'Çanakkale geçilmez' diyenlerin içerisinde gidin bakın kaç tane Vanlı, Muradiyeli, Ağrılı, Ercişli insanların mezarı var" ifadelerini kullandı.

"El ele verelim terörü önleyelim, tefecilere de bir set çekelim"
Sayan, Diyarbakır'da HDP il binasının önünde çocuklarını PKK terör örgütünün elinden almak için oturma eylemi yapan annelere de seslenerek, verdikleri mücadelede sonuna kadar yanlarında olduklarını kaydetti. Terör faaliyetleri olmazsa birçok Kürt gencinin ülkenin gelişmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Sayan, terörün ise ancak el ele verilerek önlenebileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ağrı'da tefecilere savaş açtığını duyuran Sayan, bugün Van'dan da bu çağrısını yineleyerek, "Terör olmazsa, müsaade edilirse, Amerika'nın fitne ve fesadı olmazsa, Avrupa'nın fitne ve fesadı olmazsa Selçuk Bayraktar gibi çocuklar Van'dan da çıkar, Ağrı'dan da çıkar, Diyarbakır'dan da çıkar, Şanlıurfa'dan da çıkar. Değerli kardeşlerim. Size yalvarıyorum, el ele verelim. Allah rızası için el ele verelim bu terörü önleyelim. Bu tefecilere de bir set çekin. Sizin ailenizi perişan eden bu tefeciler var ya, 1 lira verip 10 lira alan var ya, ondan sonra gelip sizi gözyaşına boğan tefeciler var biliyorsunuz. Bunlara müsaade etmeyin. Kocanızla bir pazarlığa mı girdi, hemen askere haber verin, polise haber verin. Size tekrar söylüyorum, terörü yenmek için bu salondan başlayarak ateşi yakacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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