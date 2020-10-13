Ağrı´da gizli kamerayla ehliyet sınavına giren 2 kişi yakalandı 

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Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA) AĞRI'da, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na gizli kamera ile girdikleri tespit edilen 2 kişi ve başkasının yerine sınava giren 1 joker aday yakalandı.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde 7 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nın salon gözetmenleri, başkasının yerine sınava joker olarak giren O.Y.'yi yakaladı. Salon görevlileri aynı sınava giysi düğmelerine gizlenmiş kamera ve kulak mikrofonu aracılığıyla dışarıya soru göndererek cevaplarını alan O.A. ile G.G.'yi tespit etti. Sınav merkezine gelen polis ekipleri joker aday ile gizli kamerayla kopya çeken 2 adayı emniyete götürdü. Polisler, düğmeye takılan kamera ile kulak mikrofonuna el koydu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-10-13 17:06:39



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