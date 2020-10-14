Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da ayakkabı ustası Mehmet Nuri Mikail (40) zamana ve teknolojik yeniliklere rağmen atölyesinde 30 yıllık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Ağrı'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Nuri Mikail, 10 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğinde 30 yılını geride bıraktı. Kurtuluş Caddesi üzerindeki iş yerinde, mesleğini yaşatmaya çalışan ayakkabı ustası Mehmet Nuri Mikail, bu mesleği dedesinin kuzenine, kuzeninin ise kendisine öğrettiğini söyledi. Kendisinden sonra bu mesleği yapacak yeni çıraklar bulamadığından dert yanan Mehmet Nuri Mikail, el işçiliği ile ayakkabı üretimi ve tamirinin devam etmesini istediğini ifade etti. Eskiden atölyesinde ayakkabı imalatı yaptığını ve siparişlere yetişemediğini dile getiren Mikail, şimdilerde ise sadece sipariş üzeri imalat yaptığını belirtti.

'BU MESLEĞİ YENİ NESİLE ANLATAMIYORUZ'

İşine olan bağlılığını ilk günkü gibi koruduğunu kaydeden Mikail, "Sabahın erken saatlerinde iş yerimi ilk günkü heyecanla açıyor, akşam geç saatlere kadar iş yerinde vakit geçiriyorum. 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bu meslek dedemden bize kaldı. Dedem kuzenime öğretmişti, kuzenim de bana öğretti. Yıllardır sabahları iş yerimizi 07.3008.00 gibi açar, 21.0022.00 gibi kapatırız. Aslında yaptığımız iş çok güzel bir sektörde yer alıyor. Hiç ölmeyecek güzel bir iş yapıyoruz ancak yeni nesil gençler, çalışırken üstleri ve elleri kirlendiği için maalesef bu işi yapmak istemiyor. Bu yüzden de mesleğimiz rağbet görmüyor" dedi.

'FABRİKASYON AYAKKABILARI BİZİM ÜRETİM YAPMAMIZIN ÖNÜNDE ENGEL'

Yıllardır içinde bulunduğu dede mesleğinin eskisi kadar ekonomik bir kazanç sağlamadığını vurgulayan Mehmet Nuri Mikail, ayakkabıların seri üretim olarak fabrikalarda üretilmesi nedeniyle sadece sipariş üzeri ayakkabı ürettiklerini söyledi. Müşterilerinin genellikle 45 yaş ve üzeri olduğunu belirten Mikail, genç kesimden çok nadir müşterilerinin olduğunu kaydetti. Eskisi kadar rağbet görmeyen işlerinin bir de koronavirüs salgınıyla birlikte tam anlamıyla düştüğünü kaydeden Mikail, "Bu süreç de çok zor günler geçiriyoruz. Ayakkabılar imitasyona dönüştüğü ve seri üretim hep fabrikasyon olduğu için ister istemez bizim işlerimizi de kötü etkiliyor. Önceden ayakkabı imalatı yapıyorduk ama şimdi ise sadece sipariş üzeri imalat yapıyoruz. Fabrikasyon ayakkabıları bizim üretim yapmamızın önünde engel olarak duruyor. Koronavirüs bütün sektörü etkiledi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2020-10-14 08:35:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.