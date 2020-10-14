Ağrı'da kaza yapan traktör yolun ortasına devrildi

Ağrı'da bir traktör ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada traktör yolun ortasına devrildi.

Ağrı merkez Erzurum Caddesi Millet Bahçesi kavşağında saat 16:00 sularında meydana gelen kazada Hakan Ataş (21) idaresindeki 04 DE 826 plakalı traktör ile Fuat Hakan (35) idaresindeki 41 TV 952 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yolun ortasına devrildi. Her 2 araçta da maddi hasarın oluştuğu kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleriyle trafik ekipleri sevk edilirken, yolun ortasına devrilen traktör vinç yardımıyla çıkarıldıktan sonra otoparka çekildi.

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