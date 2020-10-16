Ağrı'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazır sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte alkol satışı ve imalatına yönelik yapılan çalışmalarda bir araçta yapılan kontrollerde 19 adet tam, 1 adet yarım dolu 0,5 litre pet şişelerde sahte votka olduğu değerlendirilen 20 şişe içki ele geçirildi. Araç sürücüsünün ikametinde yapılan aramada ise 8 adet 19 litrelik, 1 adet 10 litrelik, 1 adet 5 litrelik damacana içerisinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 50 adet Serur ibareli, 10 adet Gümüş ibareli ve 1 adet Red Label ibareli boş alkol şişesi, 15 adet üzerinde etil alkol ibaresi bulunan boş bidon ele geçirildi. Konu ile ilgili şahıs gözaltına alınarak, adli soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.