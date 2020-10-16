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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da kamu kurumlarının Kızılay'a kan desteği devam ediyor

İHA

Ağrı'da kamu kurumlarının Kızılay'a kan desteği devam ediyor

Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Ağrı Geri Gönderme Merkezi personelleri, korona virüs pandemisi sürecinde kan stoklarında azalma olan Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.
Et ve Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürü ve personalinin farkındalık oluşturmak amacıyla korona virüs döneminde kan stoğu azalan Kızılay'a kan desteğinde bulunmasının ardından, Ağrı'daki diğer kamu kurumları da Kızılay'a kan desteğinde bulunmaya başladı. Ağrı İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi personellerinden oluşan 50 kişilik ekip Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Ağrı Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü Kampüsü'ne gelen Kızılay Kan Bağış Aracı'nda 50 personel ile birlikte kan bağışında bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınından dolayı, son zamanlarda verebildiğimiz kadar kan bağışında bulunmak istedik. Ülkemizin güzide kurumlarından olan Kızılay’ın kan bağışlarında biraz azalma olduğunu fark ettik. Bunun üzerine biz de kan bağışına katkıda bulunmak üzere Kızılay Başkanı Orhan Tatlı ve ekibini kurumumuza davet ettik. Bugün ülkemizde ve dünyada yardıma muhtaç herkesin yardımına koşan Kızılay’a Kan bağışı yapılması hususunda herkesin duyarlı davranması gerektiğine inanıyorum. Bir gün bizim veya yakınlarımızdan birinin acil kan ihtiyacı olabilir. Şimdilik öneminin farkına varamadığımız kan verme, bir canın kurtulmasına vesile olabilir. İl Müdürlüğü ve Geri Gönderme Merkezimiz personeli ile kan vermenin ne kadar önemli vazife olduğunun farkındayız ve bugün burada olan personellerimize ve Kızılay personeline teşekkür ediyorum." dedi.
'Kimse kan bağışı yapmaktan endişe duymasın'
Korona virüs pandemisi sürecinde Kızılay'ın kan stoklarında ciddi azalma olduğunu belirten Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı İl Göç İdaresi Müdürü ve personeline teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Ağrı İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü personelleri güzel bir farkındalığa imza attı. Yaklaşık 50 personeliyle beraber kan bağışında bulunuyorlar. Şu an küresel pandemi haline dönen (Covid19) korona virüsten dolayı kan stoğumuzda ciddi bir azalma oldu. Bugün kan veren Kurum personellerimiz bu noktada güzel bir duyarlılık gösterdiler. Bizleri buraya davet ettiler. Personeliyle beraber kan bağışında bulundular. Kan bağışıyla alakalı da geri durmadılar. Personel şu anda çok muazzam bir şekilde ilgi göstermekte. Kimse kan bağışından dolayı virüs kapar mıyım endişesine kapılmasın. Herkes rahatlıkla kan bağışında bulunabilir. Ben herkese göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim. "

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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