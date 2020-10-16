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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul servisleri korona virüse karşı denetlendi

İHA

Okul servisleri korona virüse karşı denetlendi

Ağrı'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencileri taşıyan 236 okul servisi, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince denetlendi.
Korona virüs salgınına karşı yapılan sıkı denetimlerden taviz verilmezken okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencileri taşıyan 236 okul servisi ise korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi.
Ağrı Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ağrı İl Merkezi ve İlçelerinde faaliyet gösteren okul servis araçları üzerinde 1216 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 236 adet okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi, eksikliği veya kural ihlali tespit edilen 9 araca ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı."
Ayrıca açıklamanın devamında servis araçlarının karşılaşabileceği trafik kazalarının önüne geçmek ve Korona virüs ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarının da hatırlatıldığı bildirildi. Çocukların sağlığı içen denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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