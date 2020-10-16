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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı 1970 Spor’dan TFF’ye sert mesaj

İHA

Ağrı 1970 Spor’dan TFF’ye sert mesaj

Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, koronavirüs salgını nedeni ile tüm kulüplerin gelirlerinin düştüğünü bu konu da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli desteği göremediklerini açıkladı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Yıldırım, 20202021 sezonunda TFF’den düzenli ödeme alamadıklarını ve test ücretleri nedeni ile büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Şartların bu şekilde devam etmesi halinde lige devam edemeyeceklerini belirten Başkan Yıldırım “3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden kulübümüz maalesef yüksek test maliyetleri nedeniyle maçlara çıkamaz hale gelmiştir. İç saha maçlarımızda 13 bin TL dış saha maçlarımızda ise 9.000 TL test giderinin olması, geliri olmayan kulübümüzü maalesef darboğaza sürüklemiş ve çözüm bulunamaması halinde yönetim kurulumuz tarafından maçlara çıkmama kararı alınmıştır. TFF'nin her maç için ayrı test istemesi olumsuz ve yersiz olduğu kadar TSM'nin astronomik test ücretleri de bir o kadar gerçekten uzak kalmış ve kulübümüz işleyişini maalesef durma noktasına getirmiştir" dedi.

"2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve yandaşlarına sus payı verilmiş"
TFF'nin kendi yandaşlarına rant kapısı açarak 80 bin TL gibi küçük rakamlarla kulüplerin kandırılıp bir kenara atıldığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin gelirlerinde arttırım yapacağına kulüplerinin giderlerini arttırmış, gelirlerini ise düşürmüştür. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve yandaşlarına sus payı verilmiş, kulüpler ise kaderlerine terk etmiştir. Naklen yayın sözleşmesi her ne kadar müjde gibi verilmiş olsa da içi boş çıkmış, TFF kendi yandaşlarına rant kapısı açarak kulüpleri gülünç bir rakam olan 80 bin gibi bir rakamla kandırmış ve bir kenara atmıştır. Spor Toto gelirleri ise; 7 yıldır aynı kalmış, kulüpler aynı paraları alırken Federasyon ve Spor Toto gelirleri 100 katına çıkmıştır. Bu adaletsizliğe acil bir çözüm bulunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Tek umudumuz Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"
Hesaplara yatırılan paraları tekrar geri göndereceklerini belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini söyledi. Kulübün federasyondan umudunu kestiğini söyleyen Yıldırım konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Kulüplerin içine atıldığı rezil ekonomik darboğazdan çıkması için ise; bugün 33 bin gibi gülünç bir rakam kulüplerin hesabına yatırılmış. Bu konu çok can sıkıcı bir hal almış olup tek kelimeyle yazıklar olsun demekten başka bir yol bizlere bırakılmamıştır. gönderilen 33 bin TL'yi aynen iade edeceğimiz gibi bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz; doğunun en doğusunda gençlerimizi terör ve madde bağımlığına karşı koruma misyonuyla tarihi bir görev yürüten, yönetim kurulu olarak maddi imkan ve enerjimizle çaba sarf ederken biz kulüpleri yok etmelerine müsaade etmeyin. Maalesef şu an itibariyle tek umudumuz devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kulübümüz federasyondan umudunu kesmiştir, şartlar iyileştirilmediği takdirde kulübümüz maçlara çıkmayacak. Bütün kulüplerin adaletsizliğe uğradığını düşünüyor ve bu haklı çığlığımıza ses olarak destek olmalarını öneriyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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