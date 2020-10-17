AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı ve Ağrı Belediyesine ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli temas ve ziyaretler için geldiği Ağrı’da, AK Parti İl Başkanlığı ve Ağrı Belediyesini ziyaret etti. Ağrı AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, toplantı salonunda ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Ağrı Belediyesi binasına geçen Mehmet Özhaseki burada Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüşme gerçekleştirdi.

Ağrı’nın kendi iç dinamiklerini harekete geçirebilen bir şehir olduğunu ve kentte bulunan siyasi temsilcilerin sorunlara karşı duyarlı olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “ Ağrı kendi iç dinamiklerini harekete geçirebilen ender şehirlerden biridir. Ağrı'da yaşayan insanlar ve siyasi temsilciler burayı seviyorlar. Başta Ekrem Bey olmak üzere, il başkanımız sonuna kadar bu işle ilgilidirler. Allah razı olsun Savcı Bey'de Ağrı'ya bir nefes getirdi. Belki ilk günlerde dışarıda aşırı bir hizmet görülmeyebilir ama o kadar doğru işler yapıldı ki önümüzdeki günlerde yapılan işlerin hepsinin faydasını inşallah Ağrı görecektir. Birçok büyükşehrimiz buraya gelip üzerlerine düşeni sırayla yapacaklardır. Zaten başlayan birçok yeni proje var. Bu manada biz biraz daha çalışacağız. Ağrı belki de gerektiğinden çok daha fazla hizmetle karşılaşmış olacak diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

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