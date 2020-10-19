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Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi

İHA

Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın gönderdiği formaları giyen Ağrı Şehit Hikmet Koman İlkokulu öğrencilerden oluşan futbol takımı ilk maçlarını yaptı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öğrencilerden oluşan futbol takımına verilmek üzere forma gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, gelen formayı Şehit Hikmet Koman İlkokulunda öğrencilerden oluşan futbol takımı oyuncularına teslim etti. Sevinç ve mutluluk ile ilk maçlarını yeni formalarıyla yapan okul futbol takımı oyuncuları, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne teşekkür ettiler. Gelecek nesillerin spor yapma alışkanlığını kazanmasında ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamasında spor faaliyetlerinin önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, forma desteklerinden dolayı başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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