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Milletvekili Çelebi: “Muhtarlarımız göz bebeğimiz, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârlarıdır”

İHA

Milletvekili Çelebi: “Muhtarlarımız göz bebeğimiz, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârlarıdır”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayarak, muhtarların geleneksel kamu anlayışının en temel unsurlarından birini teşkil ettiğini belirtti.
Muhtarlık müessesinin doğrudan demokrasinin en iyi şekilde temsil edildiği köklü ve kurumsallaşmış bir yapı olduğunu söyleyen AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, muhtarlık müessesinin doğrudan demokrasinin en iyi şekilde temsil edildiği köklü ve kurumsallaşmış bir yapı olduğunu söyledi. Muhtarların halkın taleplerine en hızlı ve doğudan cevap verebilecek, devlet ile vatandaş, merkez ile yerel arasında köprü oluşturan demokrasinin yapı taşlarından biri olduğunu kaydeden Çelebi, mesajında şunları söyledi:
“Muhtarlarımız bizim gözbebeğimiz, milletimizin güzide temsilcileri ve hizmetkârlarıdır. Başta Ağrılı muhtarlarımız olmak üzere özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören, demokrasimizin temel yapı taşı olarak devletimiz ve milletimiz adına özveriyle çalışan başta Ağrılı muhtarlarımız olmak tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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