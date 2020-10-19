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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Belediyesi Doğu Anadolu'da bir ilki gerçekleştirecek

İHA

Ağrı Belediyesi Doğu Anadolu'da bir ilki gerçekleştirecek

Ağrı Belediyesi başlattığı proje ile şehir içi yollara beton asfalt dökerek, Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında bir ilki gerçekleştirecek
Daha önce Türkiye'de Kara Yolları ve Çimento Müstahsilleri Birliği'nin protokolle başlattığı Çevre Dostu yüzde 100 yerli olan beton yol uygulamasına, Ağrı Belediyesi de başlatmış olduğu proje ile dahil oldu.
Kentte Arkoz Ağrı Çimento Fabrikası tarafından sağlanan teknik destek ve danışmalık hizmeti ile Ağrı Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, tamamen yerli malzemeden imal edilen beton yollar, asfalt yola kıyasla maliyet açısından üçte bir (1/3) oranında daha düşük olacak. Ayrıca mevsimsel hasara karşı da daha dayanıklı olan beton yollar, bozulma oranı bakımından ise asfalt yola oranla en fazla yüzde 5.5 olması bakımından da avantaj sağlayacak.

"Betonun özelliği C30, kalınlığı da 20 santimetre"
Kentte ilk olarak Vali Konağı Caddesi'nde başlayan beton asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu'da bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz beton yolu yapmaya çalışıyoruz. Betonun özelliği C30, kalınlığı da 20 santimetre. Ağrı'da 1 kilometrelik bugün deneme yol yapıyoruz. Daha önce bunun 78 gündür altyapı çalışmasını yapıyorduk. Bu hem asfalttan daha sağlam hem daha uzun ömürlü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de ilk olarak Ağrı Belediyesi bunu yapıyor. İnşallah eğer biz başarılı olabilirsek Ankara'dan gelen mühendisler var. Çimento fabrikasından gelen mühendisler var. Soğuğa dayanıklı yeni bir formül geliştirdiler. O formül eşliğinde buraları yapıyoruz. Amacımız bütün Ağrı'nın, mahalle araları dahil, sokaklarını ve caddelerini beton yolla yapmak. İnşallah başarılı oluruz. Doğu Anadolu Bölgesi'ne de örnek oluruz. Bu çok önemli bir mesele. Çünkü biliyorsunuz ilimizde en fazla hem asfalt sıkıntısı var hem de asfalt plentlerinin sıkıntısı var. Bizim kendi asfalt plentimiz de yok. Bir diğer sevindirici tarafı normalde asfaltın hammaddesi ve diğer birçok üründe dışarıya bağlıyız ve ithal ediyoruz. Ama bu öz ve öz Türk malı. Özellikle Ağrı Çimento Fabrikası'nın buna öncülük etmesi bizi çok sevindirmiştir. Arkoz Çimento yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Türkiye Çimento görevlileri ve mühendisleri Ankara'dan geldi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız da beton yol için bizi teşvik ediyor. Bizim de talebimiz vardı. İnşallah başarılı olacağız. Bu yapacağımız 1 kilometrelik cadde ile en kısa zamanda Ağrı'nın her tarafına yetişmeye çalışacağız" dedi.

"Seçim dönemindeki kitapçığımızda yazdığımız projeler bizim için bir şeref meselesidir"
Başkan Sayan açıklamasının devamında, belediye olarak kentteki diğer çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, seçim döneminde verdikleri vaatleri tek tek yerine getireceklerini ifade etti.
Pandemi sürecinde çalışmalarda bir takım aksaklıklar yaşandığını kaydeden Sayan, "Ağrı Belediyesi olarak belki çok şey yapıyoruz ama çok şey anlatamıyoruz. Bugün 20 milyona yakın bir yatırımla yıllardır kangren haline gelen çöp alanımızı elektrik üretimine açtık. Bir hafta sonra elektrik üretimine başlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tesisi sessiz sedasız bir şekilde kuruldu. Belki birilerinin haberi yoktu. Buradan söylemek lazım 21 Aralık'ta ahır projesinin ihalesi yapılıyor. Murat Nehri'nin Millet Bahçesi ve Taşlıçay Deresi ile birleştirme projesi, yani Türkiye'nin en büyük projelerinden birisinin ihalesi yapılıyor. Yüzüncü Yıl Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları ve 500 konut ile başlama ihalesi yapılıyor. Fırat Mahallesi 2'nci etap TOKİ konutları ile ilgili son aşamaya geldik. Onunla ilgili de ihale yapılacaktır. Dolayısıyla dört bir taraftan bir şantiye şeklinde bunu yapıyoruz. Diğer taraftan Et Entegre Tesisleri için hem özel sektör hem devlet yetkilileri geçen hafta da Hazine Genel Müdürü ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı pilot il olarak ilan edilen Erzurum, Ağrı ve Diyarbakır için buraya geldiler. Burada çok büyük bir tesis yapıyoruz, bunu da gerçekleştiriyoruz. Diğer projelerimiz ile birlikte seçim dönemindeki kitapçığımızda yazdığımız projeler bizim için bir şeref meselesidir. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama yaptığımız her şeyi görmeyen arkadaşlar var. Onların da gerçek amaçlarını biliyoruz, neler yapmak istediklerini biliyoruz. Bizi üzen şey ise bu görmeyen arkadaşlarımıza bazı arkadaşlarımızın destek vermesidir. İnşallah eninde sonunda doğru yerini bulacaktır. Taş yuvarlanır yuvarlanır doğru yerini bulur. Biz Ağrı için kendimizi feda ediyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ağrı dediğim gibi verdiğimiz bütün vaatleri yerine getiren bir belediye başkanlarını belki de ilk defa görecekler. Yeter ki sabretsinler. Yüzyıllık bir enkazın bir yılda ya da bir buçuk yılda hele hele bu pandemi döneminde bitirileceğini kimse tahmin etmesin. Ama biz inşallah Allah'ın izniyle verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Birileri bize çamur atmaya kalkıştığı zaman, onların gerçek amaçlarını da biliyoruz. Biz kimseye haraç vermeye alışmadık, dolayısı ile ben senin hakkında iyi yazı yazacağım, şunu bana ver diyenlerin hepsinin kayıtları bizde mevcuttur. Günü geldiğinde bunu halkımızla paylaşacağız. Biz buraya iş yapmaya geldik. Biz buraya bazılarına para vererek kendi amaçlarımız için kullanmaya gelmedik. Bunu da yapmayacağız. Onlar da yazdıkları ile kalacaklar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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