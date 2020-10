(ÖZEL) Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan Seher, olimpiyat vizesi için yarışacak

Seher Kaçmaz: 12 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları

Memleketi Ağrı'da tekerlekli kayaklarıyla asfalt yolda 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcusu Seher Kaçmaz (22), Finlandiya'da düzenlenecek yarışlara katılacak. Kaçmaz, 8 ayrı yarışmada mücadele ederek olimpiyat vizesi almaya çalışacak.

Ağrı'da 10 yaşında başladığı kayak sporunda kayaklı koşuyu tercih eden Seher Kaçmaz, kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. 12 yıldan beri kayaklı koşuda yarışan milli sporcu, olimpiyat takımına da alındı. 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları için hazırlıklarını memleketi Ağrı'da sürdüren Kaçmaz, kar olmadığı için Tutak kara yolunda tekerlekli kayaklarıyla kondisyonunu artırmaya çalışıyor. Pandemi sebebiyle ara verdiği çalışmalarını normalleşme süreciyle birlikte antrenör Erhan Dursun nezaretinde sürdüren Kaçmaz, olimpiyat vizesi almak için Finlandiya'nın Naomi kentine gidecek. Burada düzenlenecek 8 ayrı yarışa katılacak olan Kaçmaz, olimpiyat vizesi almaya çalışacak.

TUTAK KARA YOLUNDA ÇALIŞIYORLAR

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Kayak Milli Takımının Ağrılı sporcuları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden çalışmaya başladı. Sonbaharda çalışan sporcular, kar olmadığı için tekerlekli kayaklarla kara yolunda günde 4 saat çalışıyor. Batonlu, batonsuz koşular yaparak tekniklerini geliştirmeye çalışan sporcular, Tutak yolunda hazırlıklarını sürdürüyorlar. Antrenör Erhan Dursun yönetiminde çalışan milli sporcular, kondisyon eksiklerini de gideriyorlar.

Antrenör Erhan Dursun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, sporcuların tekniğini yukarı çekmek adına tekerlekli kayaklarla asfaltta antrenman yaptıklarını söyledi. Sürekli olarak tekniğe yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Dursun, "İlimizden yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta antrenman yapıyoruz. Asıl amacımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda çok iyi sonuçlar almak. Daha sonra 2022 yılında yapılacak olan Olimpiyat oyunlarında şu anda yetiştirdiğimiz Seher Kaçmaz olimpiyat takımında. Bunu almış olduğu sonuçlarla başardı. Seher Kaçmaz, şimdi Finlandiya'ya gidecek. Yaklaşık 3 ay boyunca orada kalacak. Orada bu süre içerisinde 5-6 müsabakada yarışacaklar" diye konuştu.

"HEDEF 2022 KIŞ OLİMPİYATLARI"

Olimpiyat hazırlıklarına her gün 4 saat antrenman yaparak hazırlandıklarını belirten Seher Kaçmaz, "12 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Antrenmanlarda elbette zorlanıyoruz ama bu sporu zorlanmadan yapamayız. Yokuş yukarı çıkarken bayağı zor oluyor. Hocalarımız ve antrenörlerimiz bize çok büyük destek çıkıyorlar. Ağrı'yı ve Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Antrenmanların çok zorlu geçtiğini, özellikle yokuş yukarı çıkarken zorlandıklarını belirten Cihan Kartal, "Olimpiyatlara yazın asfaltta tekerlekli kayak kayarak hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Yokuş yukarı çıkarken zorlanıyoruz özellikle ama inişlerde kayak hızlandığı için vücudumuzu o sırada dinlendiriyoruz. Vücudu dinlendirdikten sonra tekrar yokuşa hazırlanıyoruz. Hedefim, ilimi ve ülkemi yurt dışındaki yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek. Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

