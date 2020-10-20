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AİÇÜ'den Engellilere Yönelik Örnek Proje

İHA

AİÇÜ'den Engellilere Yönelik Örnek Proje

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) katkıları ile açılan Engelsiz Yaşam Merkezi ile engellilerin istihdamı sağlanırken, bir taraftan da yüzme eğitimi veriliyor.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Engelsiz Yaşam Merkezi projesi kapsamında eğitim alan 20 engellinin karton bardak, ıslak mendil ve peçete üretmeye başladığını söyledi.
İadei ziyarette bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir ile birlikte Engelsiz Yaşam Merkezinde ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, SERKA bünyesindeki Sosyal Destek Programı tarafından desteklenen Engelsiz Yaşam Merkezi projesi ile engellilerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini, bu kapsamda Üniversite Kültür ve Kongre Merkezi binasında 200 metrekarelik alanda Engelsiz Yaşam Merkezi üretim tesisinin kurulduğunu söyledi.
Engelsiz Yaşam Merkezinde 20 engelliye karton bardak, ıslak mendil ve peçete üretimi üzerine eğitim verildiğini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Engellilerin sosyal yaşama daha fazla katılmasını sağlayarak toplumsal hayattaki görünürlüklerini artırmak amacıyla başlattığımız ve engelli kardeşlerimiz tarafından da olumlu karşılanan proje ile altı aylık dönemler halinde istihdam edilecek olan engelli bireylerin meslek sahibi olarak ekonomik hayata katılımları sağlanırken öte taraftan da Ağrı ekonomisine de ciddi bir katkı sağlanmış olacaktır. Bunun yanı sıra proje kapsamında alınan havuz asansörü ile engellilerin Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna kolay bir şekilde iniş yapabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Burada verilecek eğitimle engelli bireylerin uluslararası ve ulusal müsabakalara katılmaları sağlanacaktır. Projenin hazırlanması ve yürütülmesinden dolayı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Mehmet Fatih Karaoğlan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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