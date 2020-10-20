Gençlik ve Spor Bakanlığından Ağrı’ya dev yatırımlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Ağrı’ya dev yatırımlar

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığından Ağrı’ya dev yatırımlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 yılında Ağrı’da 17 Milyon 507 bin liralık yatırıma imza attı.
Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde şehir merkezi ve ilçelere göz kamaştıran tesisler inşa edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Ağrı’da; Diyadin, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay ilçeleri için ihtiyaç duyulan spor salonu ve gençlik merkezleri yapımını tamamladı. Bu tesislerin yanı sıra Patnos, Eleşkirt, Hamur ve Şehir merkezinde ki tesislerde kapsamlı bakım onarım çalışmaları yapıldı.
2020 Yılında tamamlanan spor tesisleri ve gençlik merkezlerinden bazıları şöyle;
Taşlıçay Sentetik SahaTribünSoyunma Odası
1 Milyon 160 bin liralık yatırım ile Taşlıçay ilçesinde ki mevcut olan sentetik yüzeyli çim sahanın ışıklandırmasını yapılarak, modern soyunma odaları ve 500 kişilik tribün hizmete sunuldu. Taşlıçay ilçesinde 500 Kişilik seyirci kapasiteli spor salonu yapım işi ise başladı.
Diyadin Gençlik Merkezi
3 Milyon 290 bin liralık yatırım ile Diyadin ilçesin de göz kamaştıran gençlik merkezi gençlerin hizmetine sunuldu. Yapılan Diyadin Gençlik Merkezinde; kütüphane, Spor salonu, bayanlara yönelik kurs odaları, gençler için müzik odası,resim odası ve bir çok sosyal aktiviteler için gerekli donanımlı cihazlar ile gençlerin yeni mekanı oldu.
Hamur Sentetik SahaTribün Soyunma Odası
1 Milyon 108 bin liralık yatırım ile Hamur ilçemizde sentetik yüzeyli çim saha, soyunma odası ve 500 kişilik tribün yapımı tamamlandı.
Eleşkirt Spor Salonu
2 Milyon 560 bin liralık yatırım ile Eleşkirt ilçemizde bulunan kapalı spor salonunun güçlendirilmesi detaylı bakım ve onarımdan geçirilerek modern bir spor salonu hüviyetine kavuştu. Ayrıca 960 bin liralık yatırım ile Sentetik yüzeyli çim saha,500 kişilik tribün ve soyunma odaları yapımı tamamlandı. Ayrıca Eleşkirt Gençlik Merkezi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Merkez Kapalı Tenis Kortu
821 bin liralık yatırım ile Ağrı Merkezde geleceğin şampiyon tenisçileri yetiştirileceği kapalı tenis kortu hizmete sunuldu.
100 Yataklı Kamp Eğitim Merkezi
5 Milyon 177 bin liralık yatırım ile birçok farklı branşta hizmet verecek 100 yataklı Kamp Eğitim Merkezi geleceğin şampiyon sporcuları yetişecek. Ayrıca Patnos ilçe tesisleri için bakım ve onarım yapım işlerine 600 bin lira, Merkez Şehir stadyumu tribün bakım onarım yapım işlerine ise 1 milyon 50 bin liralık yatırım yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımların devam edeceğini söyledi. Yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir; “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimize yaptığı bu devasa yatırımlar ülke sporuna büyük katkı sağlayacaktır. İlimize kazandırılan yeni tesislerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, gelecek yıllarda tesis yatırımlarımız devam edecektir. Şu an devam eden Küpkıran Kayak Merkezi (ışıklandırma, pist uzatımı, suni karlama) Eleşkirt Gençlik Merkezi, Şehir stadyumu tartan pisti, Taşlıçay Spor Salonu yapım işi ise devam ediyor, en kısa sürede bu tesislerimizi de halkımızın hizmetine sunacağız.“ Dedi.
Demir konuşmasına, “Bu yatırımların ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Ağrı Valimiz sayın Dr. Osman Varol’a ve Milletvekilimiz Sayın Ekrem Çelebi’ye teşekkür ediyoruz.“ ifadelerini ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ'den Engellilere Yönelik Örnek Proje
YEREL HABERLER AİÇÜ'den Engellilere Yönelik Örnek Proje
(ÖZEL) Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan Seher, olimpiyat vizesi için yarışacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan ...
Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan Seher, olimpiyat vizesi için yarışacak
YEREL HABERLER Tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda çalışan Seher, ...
Ağrı'da vaka sayıları düştü
YEREL HABERLER Ağrı'da vaka sayıları düştü
Ağrı Belediyesi Doğu Anadolu'da bir ilki gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi Doğu Anadolu'da bir ilki ...
Milletvekili Çelebi: “Muhtarlarımız göz bebeğimiz, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârlarıdır”
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: “Muhtarlarımız göz bebeğimiz, ...
Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi
YEREL HABERLER Başakşehir Spor’dan Ağrılı öğrencilere forma hediyesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X