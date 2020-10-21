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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da anneler uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

İHA

Ağrı'da anneler uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

Ağrı'da 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri annelere uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgi verdi.
İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’projesi hayata geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında kent merkezinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 75 anneye, sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske takılarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde NarkoRehber semineri düzenlenerek ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.
Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantta, 100 anne konu hakkında bilgilendirildikten sonra kendilerine el broşürleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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