Milletvekili Çelebi: Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Çelebi: Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz

İHA

Milletvekili Çelebi: Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde hizmete açılan Recep Tayyip Erdoğan Cami’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün, bu mübarek Cuma günü ve camimizin açılışı vesilesiyle adeta iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Başta bu caminin kazandırılmasında öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, açılışımızı onurlandıran Diyanet İşleri Başkanımız Sn. Prof. Dr. Ali Erbaş’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Patnos ilçe merkezinde Milletvekili Ekrem Çelebi’nin, 24. Yasama Döneminde gerçekleştirdiği girişimlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında cami alanı olarak tahsis edilen 8600 metrekare arsaya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan caminin açılışı gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile il protokolünün de katıldığı törende konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Cami’nin Selçuklu mimarisiyle inşa edildiğini, 1750 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini, kadınlar için ayrı bir bölüm ile konferans salonu ve kütüphanenin bulunduğu söyledi.
Camilerin çaresiz insanlara çare olduğunu kaydeden Çelebi, “Alemlerin sultanı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘Kim, Allah’ın rızasını dileyerek bir mescit bina ederse, Allah da onun için cennette bir saray hazırlar.’ buyurmuşlardır. Bu ifadelerle mescit yapma işinin, kâmil bir imana sahip olanların işi olabileceği net bir şekilde ifade edilmiştir. Camiler, İslam’ın mührüdür. Cami, nefes aldığımız dost bir ev, omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası, fakir, fukara ve çaresiz insanların çaresidir. Camilerimiz ruhumuzun gıdalandığı, temiz manevî havalar teneffüs ettiği, manevî kazançlar elde ettiği, saadet ve hakikî huzurevlerimizdir.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı’da Temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik kapasiteye sahip Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı’da Temeli 2015 ...
Ağrı Spor kupaya veda etti
YEREL HABERLER Ağrı Spor kupaya veda etti
Ağrı Belediyesi ulaşımda örnek belediye oldu
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi ulaşımda örnek belediye oldu
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
Ağrı'da anneler uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Ağrı'da anneler uyuşturucu ve madde bağımlılığına ...
Başkan Sayan: AK Parti, Kürtlere rahat nefes aldırdı
YEREL HABERLER Başkan Sayan: AK Parti, Kürtlere rahat nefes aldırdı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "AK Parti, Kürtlere rahat bir nefes aldırdı"
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "AK Parti, Kürtlere ...
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çelebi’den 2021 yılı bütçe değerlendirmesi
YEREL HABERLER Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çelebi’den 2021 yılı ...
Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu’nu ziyaret etti, Ağrı’ya yatırım istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu’nu ziyaret etti, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X