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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ağrı’da akademisyenlere ve medrese hocalarına seslendi

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ağrı’da akademisyenlere ve medrese hocalarına seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ağrı’da akademisyen ve medrese hocaları ile “Bilgi ve Hikmet Işığında İyi İnsan Yetiştirme İdealimiz” konulu konferansta bir araya geldi.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan ve yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteye sahip olan Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açılışın ardından Ağrı kent merkezine gelerek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonunda akademisyenlere ve medrese hocalarına hitap etti.
‘Bilgi ve hikmet ışığında iyi insan yetiştirme idealimiz’ konulu konferansa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, protokol üyeleri, birçok akademisyen ile medrese hocası katıldı.
‘Din istismarı ile mücadele seferberliği başlattık’
Okunan Kur'an tilaveti ve AİCÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un açılış konuşmasının ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş son dönemde din istismarcılarının çoğaldığına şahitlik ettiklerini söyledi. Erbaş, bu tür din istismarcılarının önüne geçmek için konferans ve seminerler düzenlediklerini kaydederek, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ‘din istismarı ile mücadele’ seferberliği başlattık. Birkaç yıldır devam ediyoruz. Ülkemizin 81 ilini bu şekilde ziyaret ederek konferanslar ve seminerler düzenliyoruz. Yüzbinlerce kitap basıp bunları ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Bu şekilde milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Biz vazifemizi yeterince yapmaya çalışıyoruz, eğer vazifemizi yapmazsak Kuran'dan ve sünnetten sapmış insanların bu boşlukları doldurduğuna şahit oluyoruz. Din istismarcılarına şahit oluyoruz. Hurafeler üreterek insanları adeta istismar edip kendi menfaatleri doğrultusunda onlardan faydalanan kişilerin ve grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Hep birlikte bununla mücadele etmek zorundayız.’ dedi.
‘Bizim inancımız, bizim medeniyetimiz ahlak medeniyetidir ’
Erbaş, ahlaklı insanın iyi insan olma projesine katkı sağladığını dile getirerek, ‘Çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi yetiştirirken güzel ahlaklı olmalarına dikkat etmeliyiz. Eğer ahlak yok ise, bilgisi ne kadar çok olursa olsun o bilgisinden ne kendisine fayda gelir ne de topluma fayda gelir. Bilgisi de olsun ahlakı da olsun. Bizim inancımız, bizim medeniyetimiz ahlak medeniyetidir. Ahlaklı insan iyi insan olma projesine katkı sağlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, İlahiyat Fakülteleri olarak, tüm üniversiteler ve eğitim kurumları olarak ahlaklı insan yetiştirme noktasındaki çabalarımızı arttırmalıyız. Onun için küçük yaşlarda çocuklarımıza rol model olmalıyız ve onlara ahlak ilkelerini öğretmeliyiz.’ ifadelerini kullandı.

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