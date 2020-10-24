Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı

İHA

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden Kızılay'a kan bağışı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası kapsamında 'Canımızla, Kanımızla Kızılay'ın Yanındayız' sloganıyla korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşanan Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Ağrı'da daha önce kan stoklarında azalma olan Kızılay'a Et ve Süt Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü'nün yanı sıra Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Ağrı Geri Gönderme Merkezi personelleri de Kızılay ekiplerine kan bağışı desteğinde bulunmuştu. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı kan bağış kampanyası kapsamında yaklaşık 200 personelle Kızılay'a kan bağışında bulundu.
'Kızılay'ın her zaman yanındayız'
Kızılay'a kan bağışında bulunmak için Kızılay Kan Bağış Aracına gelen Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, pandemi döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılay'a kan bağışında bulunmak için toplandıklarını söyledi. Ellerinden geldiği kadar kan bağışında bulunmak istediklerini belirten Özen, "Ülkemizde özellikle Korona virüs ile mücadele kapsamında birçok faaliyet yapılmakta. Bunlardan bir tanesi de Kızılay'ımızın kan desteği faaliyetidir. Bu zor günlerde Kızılay'ımıza kan desteğinde bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, Ağrı Emniyet Müdürlüğü olarak Kızılay'ın her zaman yanındayız. Elimizden geldiği kadar kan bağışında bulunarak bu toplumsal göreve katkı sağlamak istiyoruz. Kan verirken bizim yanımızda olan Kızılay yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Sağlık koşulları elverişli olan her bir arkadaşımız mutlaka ama mutlaka buraya gelip kan versin. Kan bağışında bulunan personel sayımızın 200'ün üzerinde olmasını bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar sağlığı el veren her bir arkadaşımızın kan vermesini sağlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kızılay ekibine başarılar diliyorum" dedi.
'Korona virüs nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalma vardı'
İki gün süren kan bağışı kampanyasına İl Emniyet Müdürlüğü'nün bütün birimleriyle birlikte yoğun bir destek verdiklerini kaydeden Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise şu ifadeleri kullandı:
"Kızılay'a kan bağışı kampanyasına Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü de yoğun bir katılım sağladılar. 2 gün süren kampanyamızı İl Emniyet Müdürlüğünün tüm birimleri yoğun bir katılımla destek verdiler. Tabi Koronavirüs nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalma vardı. Polis Teşkilatımız 'canımızla, kanımızla Kızılay'ın yanındayız' sloganıyla şu anda yoğun bir katılımla Kızılay'a destek veriyorlar. Koronavirüs hayatın birçok yönünü olumsuz etkiledi. Fakat kan sürekli bir ihtiyaç oluyor. Her sağlıklı birey de vereceği bir kan ile 3 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaktır. Buradan kan bağışının duyarlılığını biz bir kez daha ifade edelim. Yapacağınız kan bağışının birçok kişiye umut olacağını söyleyelim. Emniyet Müdürü Nihat Özen'e, çalışanlara ve Polis Teşkilatı'nın tamamına da bu göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Belediyesi mahalle konağı çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi mahalle konağı çalışmalarına başladı
AİÇÜ’de 'Bilgi ve Hikmet Işığında İyi İnsan Yetiştirme İdealimiz' konferansı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 'Bilgi ve Hikmet Işığında İyi İnsan ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ağrı’da akademisyenlere ve medrese hocalarına seslendi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ağrı’da akademisyenlere ...
Erbaş, Patnos'ta Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Erbaş, Patnos'ta Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin ...
Milletvekili Çelebi: Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: Bugün iki bayramı bir arada ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı’da Temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik kapasiteye sahip Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ağrı’da Temeli 2015 ...
Ağrı Spor kupaya veda etti
YEREL HABERLER Ağrı Spor kupaya veda etti
Ağrı Belediyesi ulaşımda örnek belediye oldu
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi ulaşımda örnek belediye oldu
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
Üretim yaparak engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Üretim yaparak engelleri aşıyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X