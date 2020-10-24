Ağrı Belediyesi mahalle konağı çalışmalarına başladı

Ağrı Belediyesi 18 mahallede yapmayı planladığı mahalle konağı yerleşkelerinin ilkini Sıtkiye mahallesinde gerçekleştirmeye başladı.

Kardeş belediyeler kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi finansmanında gerçekleştirilecek projede Ağrı belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Temel kazı çalışmalarının ardından başlanacak inşa işlemi sonucunda yerleşke, mahalle konağı, taziye evi, çok amaçlı salon, muhtarlık, kütüphane, okuma salonu ve anaokulu ile hizmet vermeye başlayacak.

Çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Tüm mahallelerimiz için planladığımız kardeş belediye projemiz kapsamında çeşitli belediyelerimiz ile birlikte yer keşiflerini daha öncesinde yapmıştık. Bugün ekiplerimiz tarafından temel kazı çalışmalarımız başladı. İnşallah tüm mahallelerimizde bu uygulamayı hayata geçirerek sosyal donatı alanında yıllardır baş gösteren bu sorunu da çözmüş olacağız" ifadelerine yer verdi.

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