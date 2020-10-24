Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk, Ağrı'daki öğretmenler ile bulaşacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, 26 Ekim Pazartesi günü Ağrı'da görev yapan öğretmenler ile buluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, video konferans yöntemi ile 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 16.00'da Ağrı il genelinde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelecek. Buluşma, youtube.com/mebbasin adresinden canlı yayınlanacak. Öğretmenlerin istek ve taleplerini alacak olan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk, öğretmenlere Koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler, 5. ve 9. sınıflarda başlanacak olan yüz yüze eğitim programı ile yeni eğitim öğretim yılının dileklerini iletecek.

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