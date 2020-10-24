Ağrı’da HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

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Ağrı’da haklarında yakalama kararı bulunan HDP İlçe başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, terörle mücadele ekipleri tarafından, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararları bulunan Abdullah Ekelik ve yardımcısı Gönül Öztürk hakkında yakalama kararı çıktı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Abdullah Ekelik ve Gönül Öztürk, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler tarafında HDP İlçe Başkanlığı binasında da arama gerçekleştirildi.

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