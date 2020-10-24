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Ağrı’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Ağrı’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

– Ağrı’da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrıİran karayolu Karapazar köyü yakınlarında seyir halindeki E.Z. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 68 yaşındaki Naciye Zeğerek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü E.Z. ise ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ağır yaralı olan sürücü E.Z. ambulansla önce Diyadin Devlet Hastanesine ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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