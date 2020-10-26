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Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

İHA

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
Korona virüs vakalarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Ağrı kent merkezinde Covid19 denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplamda 12 bin 600 lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, 208 personelin katılımıyla 447 iş yerinin denetlendiği bildirildi. Açıklamada emniyet ve jandarma ekiplerinden oluşan 264 personelle 65 ticari taksi ile 132 toplu taşıma aracının denetlendiği, denetlemeler sırasında yolculara korona virüs kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunulduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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