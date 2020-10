Yaptıkları makyaj ile şiddet gören kadınların seslerini duyurmaya çalışıyorlar

Ağrı’da yaşayan bir grup üniversite öğrencisi bir araya gelerek kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yüzlerine şiddet görmüş kadını tasvir eden makyaj yaptı.

Ağrı’da, üniversite öğrencisi olan bir grup arkadaş kadına yönelik şiddete dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerine şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yaparak, şiddete maruz kalan kadınların sesi olmaya çalışıyor. Yaptıkları dayak makyajıyla fotoğraf çekip sosyal medya aracılığıyla farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmanın fikir sahibi olan Ayşe Güler, şiddet gören kadını tasvir eden makyajı yaparken bile canlarının acıdığını söyleyerek, yaptıkları çalışmalar ile şiddete maruz kalan kadınların sesi olmayı amaçladıklarını belirtti.



“Yalnız bir yere gitmeye korkar olduk”

Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin artış gösterdiğini ve bir kadın olarak yalnız başlarına dışarıya çıkmaya korktuklarını söyleyen Ayşe Güler, artış gösteren bu şiddete kayıtsız kalmanın bir bencillik olacağını vurguladı. Kadınların kendilerini koruyabilmek adına tek başlarına bir yere gidemediklerini ve sürekli bir korku içinde yaşadıklarını ifade eden Güler, “Kadına şiddet günümüzde ve daha önceden de var olan bir durumdu. Biz kadına yönelik şiddet konusuna biraz dikkat çekmek istedik açıkçası. Bu durum her kadın gibi bizim de canımızı yakıyor ve bu durum son zamanlarda fazlasıyla artış gösterdi. Biz de bu şekilde belki bir kadının veya birçok kadının sesi olabileceğimizi düşünüyoruz. Çalışmalarımız da bu amaçla yürütüldü. Arkadaşlarımızla birlikte yürüttük bu çalışmayı. Öncelikle şöyle bir durum var. Bir kadın olarak bence hepimiz de aynı fikirdeyiz bu durumdan gerçekten mustarip bir haldeyiz. Dışarıya çıkmaya, yalnız bir yere gitmeye korkar olduk. Bu aslında hepimizin acısı. Bize yapılmadı ya da bize yapılmaz demek bence büyük bir bencillik. Bugün bir başkasına yapılıyorsa yarın bize yapılmaması garanti değil. Belki sesi çıkmayan birçok kadın var bu durumu yaşayıp anlatamayan. Sesini duyuramayan kadınlar için böyle bir çalışma yapmak istedik. Umarız acılarını sessizce yaşayan kadınların sesi olabiliriz” şeklinde konuştu.



“Bu çalışmaları yaparken bile canımız acıyor”

Kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla başlattıkları çalışmaları sosyal medya aracılığıyla duyurmayı hedeflediklerini söyleyen Ayşe Güler, fotoğraf çekimi ile başladıkları çalışmalarına ilerleyen süreçlerde kısa film çekerek devam edeceklerini belirtti. Yüzlerine dayak makyajını yaparken bile psikolojik olarak kendilerini kötü hissettiklerini söyleyen Güler, “Biz bu çalışmaları yaparken bile canımız acıyor, birçok kadın şiddete maruz kalıyor. Bu bence bizim acımız ve ayıbımız. Bu çalışmadaki makyajı yaparken bile aslında psikolojik olarak neler yaşayabileceğimizi az çok da olsa hissedebildik. Yüzümüze yaptığımız yaralar aynaya baktığımızda canımızı yaktı. Günümüzde popüler olan sosyal medyayı kullanmaya çalışacağız sesimizi duyurmak için. Bu çalışmayı fotoğraflayıp sosyal medya aracılığıyla ileteceğiz. Umarım birilerinin sesi olabiliriz. Çalışmalar sadece bununla sınırlı kalmayacak, biz sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bu düşünce, bu davranış, bu hareketler bitene kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir sonraki çalışmamızda da kısa film çekerek sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Biz bu çalışmaya üç kişi ile başladık ama gelip sesimizi daha iyi duyurmak için bizimle çalışmak isteyen olursa onları da aramıza bekliyoruz. Umarız her şey çok güzel olur" ifadelerine yer verdi.

