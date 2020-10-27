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Müftü Topçu, “Online Gençlik Buluşması” programında gençlerle bir araya geldi

İHA

Müftü Topçu, “Online Gençlik Buluşması” programında gençlerle bir araya geldi

“Peygamberimiz ve Çocuk” temasıyla başlayan 2020 yılı Mevlidi Nebi Haftası sebebiyle Ağrı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü video konferans yöntemiyle “Online Gençlik Buluşması” düzenledi.
Farklı illerden çok sayıda gencin katılımıyla düzenlenen programa konuk olarak Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu katıldı. Gençlerle sanal ortamda bir araya gelen Müftü Topçu, “Din, ahlak, vizyon ve değerler eğitimi” çerçevesinde konuşma gerçekleştirerek gençlere tavsiyelerde bulundu.
Güçlü ve huzurlu bir toplumun oluşması için genç neslin ahlaki değerlerle yetişmesi gerektiğine vurgu yapan İl Müftüsü Tandoğan Topçu, “Gençlik, milletin istikbalidir. Güçlü ve huzurlu toplumun oluşması için genç neslin ahlaki değerlerle ve doğru ideallerle yetişmesi gerekmektedir. Peygamberimiz İslam davasını yaymaya başladığında etrafında hep gençler vardı ve İslam sancağı hep gençlerin eliyle yol almıştır. Siz değerli gençlerde bu sorumluluğun bilincinde bir hayat sürdürmelisiniz. İlimle, kültürle, ahlaki değerlerle içinde yaşadığınız toplumu etkileyecek çabalar içerisinde olmalısınız. Asla kendinizi hafife alarak umutsuzluğa ve tembelliğe yenik düşmeyin çünkü bir tek insan, başarılarıyla bütün ülkesinin önüne geçebilir ve ülkesinin geleceğine yön verebilir. Bunun için hedeflerinizi belirlerken büyük düşünün. Doğru kişileri örnek alın. Peygamberimiz ve ashabı bizler için her açıdan en güzel rol modellerdir. Bunun için Peygamberimizin ve genç ashabının hayatlarını iyi okumalı ve yaşantımıza tatbik etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz Mevlidi Nebi haftası bunun için iyi bir başlangıçtır. Müftülük olarak bizler başkanlığımızla beraber her daim gençlerle yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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