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Ağrı'nın Mollakara köyünde 'altın' sevinci

DHA

Ağrı'nın Mollakara köyünde 'altın' sevinci


Hümeyra PARDELİZafer KUMRURamazan DEMİR/ DİYADİN (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde yürütülen altın sondaj faaliyetlerinden sevindirici haber geldi. Mollakara köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada yapılan araştırma sonuçlarıyla ilgili sevindirici haber, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Güldal'dan geldi. Güldal, kurumun internet sitesinde "Ağrı'da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400500 kişiyi de istihdam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
'MOLLAKARA KÖYÜNÜN TAŞI TOPRAĞI ALTIN'
TMSF Başkanı'nın açıklaması en çok 70 haneli 500'den fazla nüfusu bulunan Mollakara köyünde yaşayanları sevindirdi. Altın haberini duyan köylüler hem mutlu oldu hem de çok şaşırdı. Heyecanla çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen Muhtar Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzde altın bulunduğunu duyunca çok şaşırdık. Köylülerin hepsi bana nasıl olduğunu sordu. Yapılan sondajlar da gösteriyor ki köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın. Burada 500'e yakın kişinin çalıştırılacağı söyleniyor. Bizim köyümüzün insanı da burada çalışacak. Hatta, buradan büyük kentlere göç edenlerin bile geri döneceklerine inanıyorum. Köyümüz ve çıkarılacak altınla da Türkiye'nin kaynakları gelişecek, millet iş, aş sahibi olacak" dedi.
'BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK'
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, altın madeninin Ağrı iş dünyasını heyecanlandırdığını söyledi. Altın rezervinin kente yapılacak yatırımların hem ülke hem de bölge ekonomisini canlandıracağını belirten Alpaslan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"TMSF Başkanımızın açıkladığı haber bizi heyecanlandırdı. Tabii daha önceden Ağrı Diyadin ilçemizde ciddi bir kaynağın olduğunu biliyorduk. Fakat bu ayrı bir müjde oldu bizim için. Bu müjde, Ağrı ve 7 ilçesi olarak hepimizi oldukça sevindirmiştir. Burada inanıyorum ki bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz. Bu haber açıklanmadan Ağrı'da bir olumlu hava esti ve burada çalışacak kardeşlerimiz, işçilerimiz için de ayrı bir güzel durum olacak. Çünkü takdir edersiniz ki ilimizde ciddi bir işsizlik sorunu var. İnanıyorum ki bu haber istihdam konusunda da olumlu katkı sağlayacak. Gönül ister ki böyle yer altı kaynaklarımız değerlendirilsin. İlimizde bu kaynaktan çıkarılan madenin burada işletilip, diğer bölgelere dağıtılması daha iyi olacaktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükürler olsun ki sürekli müjdeli haberler veriyor. Takdir edersiniz geçen Karadeniz'de verdiği doğal gaz müjdesi ile birlikte bu müjdenin de Ağrı'dan olması ciddi anlamda bizi mutlu etmiştir. Hele ki bu altın rezervi haberini de açıklayacaksa ciddi bir rezerv olduğu için kendisi açıklıyor. Bu da bizi daha çok hem ümitlendirdi hem de sevindirdi. Bu rezervin burada değerlendirilmesi hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülke ekonomimiz için çok önemli bir gelişme olacaktır. Bunun yanında Ağrı yer altı kaynakları bakımından önemli bir ilimiz. İnşallah diğer kaynaklarımız da değerlendirilir."
'İŞSİZLİK SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNE KATKISI OLACAK'
Altın rezervinin işlenmeye başlamasının ekonominin yanında bölgedeki işsizliğe de çare olacağını belirten Ağrı Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Ulutaş, "Aldığımız bu haber son derece önemli ve sevindirici bir haber. Aldığımız duyumlara göre tespit edilen rezerv Diyadin ilçemizde. Tabii ki bu her şeyden önce ülke ekonomisi için önemli bir gelişme. Yerel bazda da Ağrı ekonomisi için çok önemli. Biliyorsunuz Ağrı'da işsizlik önemli bir sorun. Bu sorunun çözümüne katkısı büyük olacak. İnşallah böyle güzel haberleri almaya devam ederiz. Biz ülkemizin gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. İnsanlarımızın iş bulması, ekmek sahibi olması en önemli faktördür. Bu haber bizi çok sevindirdi. Böyle bir habere sevinmemek mümkün değildir. En az 400500 kişi iş bulacak. Bu çok önemli bir rakam" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Diyadin Hümeyra PARDELİ
2020-10-28 09:20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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