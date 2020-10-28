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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı

İHA

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Romanya’da düzenlenen 12. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasında 6 bin metrede birinci olan AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Mehmet Vefa Aydemir’i elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.
Başarılı sporcu Aydemir’i BESYO Müdürü Prof. Dr. Gökhan Bayraktar ve antrenörü Ramazan Karagöz’ü makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Aydemir’i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.
Öğrencilerin katıldıkları uluslararası ve ulusal şampiyonalarda gösterdikleri performans ve kazandıkları başarılardan dolayı gurur duyduklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, tüm imkânları ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Mehmet Vefa Aydemir, 24 Ekim’de gerçekleştirilen 12. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasından başarıyla döndü. Aydemir, Balkan Atletizm Birliği ülkelerinin katıldığı, Romanya’nın Poina Braşov kentinde düzenlenen 12. Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda 20 yaş altı erkeklerde 6 bin metrelik parkurda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

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