Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut: “Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması, gelecek nesillerin hür ve bağımsız yaşaması ülküsü hepimizin en önemli vazifesidir”

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.
Prof. Dr. Karabulut mesajında şunları kaydetti;
“29 Ekim 1923’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümü coşkusunu, millet olarak hep birlikte paylaşıyoruz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin üstün gayretleri ile kurulan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması, gelecek nesillerin hür ve bağımsız yaşaması ülküsü hepimizin en önemli vazifesidir.
Necip milletimizin tarihte örneğine az rastlanan bir mücadele vererek kazandığı, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, fedakârlıkta bulunmak, müşterek sorumluluğumuzdur.
Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutladığımız, 100. kuruluş yıl dönümüne ulaşacak olmanın heyecanını yaşadığımız bu günlerde vatanımızın birlik ve beraberliğine verdiğimiz değeri pekiştirme, ülkemizin büyük bir inanç ve kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürüme azim ve kararlılığı, aziz Milletimizin ortak paydası olmaktadır.
Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.